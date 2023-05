Sydjyske kommuner er danmarksmestre i velfærd

Og netop skolerne er et område, som Hedensted Kommune skiller sig ud på i forhold til andre kommuner. Her har de nemlig ikke lukket en eneste skole siden kommunalreformen.

- Det handler om at skabe borgernær velfærd, sådan at man trygt kan købe et hus ude på landet, og så kan man også gå i skole, og ens børn kan blive passet i en børnehave, og man har også et lokale, hvor man kan dyrke idræt. Det er bevidste valg fra vores side, siger Ole Vind.

Danmarksmestre i velfærd

Rapporten, der udkommer i dag, har overskriften 'Det skæve Danmark'.

I et rigt land som Danmark, der har en stor velfærdsstat, handler borgernes muligheder ikke kun om velstand, men også om den velfærd de har adgang til. Ulighed kan komme til udtryk i adgang til psykolog og læge, faglighed i skoler og institutioner osv. I denne rapport viser vi i en række danmarkskort, at ulighed i velstand og velfærd sjældent følges ad.