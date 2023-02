- Jeg er bange for, at det hele forsvinder som sand mellem fingrene, siger talsmand for Endelavegruppen, Anders Grosen.



Han og de øvrige medlemmer af gruppen forstår ikke, hvorfor det skal tage så lang tid.

Til sommer går sagen ind i sit femte år, for i øjeblikket ligger alt stille, da retten og sagens parter venter på udfaldet af en mentalundersøgelse af den tiltalte.