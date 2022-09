Teater giver børn en forståelse af verden

Louise Ejgod Hansen, der er forskningsleder på Center for Kulturevaluering, fremhæver også vigtige elementer i mødet med teater.

- Der er det indhold, der bliver formidlet, og så er det en anden form for fælles oplevelse. Det betyder noget for børn og voksne at være tilskuer sammen i et rum, og at opleve hvordan man gennem teater kan udtrykke sig, siger hun.

Det er den sansebaserede oplevelse, der skiller teater fra at læse en bog.

Omrejsende teater

Bag dagens teaterstykke står Teater Jævn, der i hele oktober turnerer rundt i Hedensted Kommune for at spille stykket 'Ludvigs Maskerade'.

- Vi kunne ikke finde på en bedre forestilling end Holbergs Maskarade, fordi den handler om retten til at være den, man er, og at være sig selv og lege med identiteter, siger kunstnerisk leder, Gitte Ask Villadsen.

Forestillingen er for børn, men er lavet så voksne også kan være med.

- Et eller andet sted er det jo det samme, og så er det bare fuldstændig anderledes, siger Gitte Ask Villadsen om børn og voksnes forskellige måder at forstå teatret på.