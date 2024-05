Teater vil give selv de mindste byer en oplevelse

As, Rårup, Uldum og Stouby er bare nogle af de byer, der får besøg af dem, når de turnerer rundt med forestillingen Lykke-Per i maj og juni.

Og her foregår forestillingerne ikke i store teatersale, men i gymnastiksale og forsamlingshuse.

Det er lige der, de gerne vil være, for alle skal have mulighed for at møde kulturen.

- Vi arbejder for at få professionel kunst ud til steder, hvor den ikke normalt er, og til mennesker som ikke i forvejen har et forhold til kunst, siger Gitte Villadsen, kunstnerisk producent i Teater Jævn.