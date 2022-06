Tidligere DF'ere reagerer på Inger Støjbergs nye parti

Trækker vælgere med sig

Lokalformand for DF i Hedensted, Jesper Flensted, mener, at man skal være naiv for at tro, at Hans Kristian Skibby ikke trækker nogle vælgere med sig.

- Han er løsgænger nu, så han kan jo gøre, hvad han vil. Skibby er en dygtig politiker, så jeg er glad for, at han ikke stopper i politik, siger han.

- Men der er ingen tvivl om, at det kommer til at påvirke os. Og så er der jo hele Inger-effekten, så det kommer vi til at mærke. Jeg skal da også hjem og tjekke, hvor mange der har meldt sig ud på grund af det her, og jeg tror også, at både Venstre, Nye Borgerlige og Konservative skal se på, om det ikke også påvirker dem, mener Jesper Flensted.

Ifølge ham har Hans Kristian Skibby ikke forladt partiet, fordi hans mærkesager har ændret sig.

- Han forlod DF på grund af arbejdsmiljøet. Det kan jo være en fordel, at vi kender ham i forhold til et fremtidigt samarbejde, siger han.