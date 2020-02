Tip ledte politiet frem til stort parti hash

Politiet har onsdag anholdt 11 personer, der mistænkes for omfattende international handel med hash. Foto: Scanpix/Ritzau

Det var et tip til Sydøstjyllands Politi, der førte til, at politiet i går tog til en ejendom ved Løsning mellem Vejle og Horsens.

Tippet gik på, at der blev båret noget væk fra en udenlandsk indregistreret lastbil, og at der også var flere danske biler på stedet.

Politiet rykkede ud med narkohunde, og der blev foretaget seks anholdelser.

De anholdte er to udlandske mænd på 39 og 49 år, og fire mænd med dansk statsborgerskab. Tre af de fire danske mænd er fra Århusområdet og 25, 27 år og 37 år. Den sidste er fra Vejleområdet og 40 år.

Hashen blev fundet både på lastbilen og på ejendommen.

De seks anholdte mænd er torsdag formiddag i grundlovsforhør ved Retten i Horsens, hvor anklagemyndigheden af hensyn til den videre efterforskning har anmodet om lukkede døre under retsmødet.

Sydøstjyllands Politi skriver i en pressemeddelelse, at den videre eterforskning forventes at vare nogen tid - og i den periode vil der formentligt ikke kunne gives yderligere oplysninger til offentligheden.