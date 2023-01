Tobias frygter for sin forening: - Vi mister hvert fjerde medlem, og alle penge går til kommunen

- Det kommer til at betyde kontingentstigninger for vores vedkommende, og det betyder også, at der skal bruges en masse frivillige kræfter på at skaffe penge ind til kommunen,

For at finde pengene har ØHK valgt forkorte indendørssæsonen med tre måneder, og klubben rykker altså ud på græs fra april. Derudover er alle indsamlede penge fra sidste års markeder og arrangement røget i for at dække ekstraudgiften. Samtidig bliver klubben nødt til at hæve kontingentet med 1.300 kroner per medlem. En manøvre, som formanden forventer koster i hvert fald hver fjerde medlem.

- Jeg er nervøs for, hvad det kommer til at betyde for medlemstallet, og jeg ved ikke, hvad vi skal stille op. Vi er en af de foreninger, der er bedst stillet, og vi er virkelig hårdt presset, siger han.