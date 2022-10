Tømrermester betaler kontingent for alle spillere på lokalt fodboldhold

Anden gang på få år

Skjold SS hedder den lokale fodboldklub i Glud, og den har en helt særlig plads i Lars Sørensens hjerte.

Dels fordi han selv tidligere har været mangeårig topscorer på klubbens fodboldhold, og dels fordi hans børn igennem hele livet har dyrket sport i klubben.

Derfor er det heller ikke første gang, at han byder ind ved at betale spillerkontingenter. Det samme gjorde han for et par år siden.

- Jeg ved bare, at ham der står for holdet, han er lidt udfordret med at skrabe pengene ind, og at ikke alle får betalt. Så i stedet for at han skal bøvle med det, så kan vi betale det, siger Lars Sørensen og fortsætter:

- For os gør det ikke den store forskel, om vi støtter på den ene eller anden måde.