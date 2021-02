Tre drenge tilbageholdt for hærværk mod naturlegeplads

De tre drenge er 13, 13 og 14 år respektive og kommer fra Hedensted og Horsens kommuner. Flere henvendelser fra offentligheden og tekniske undersøgelser har ført politiet på sporet af trioen.

De blev tilbageholdt torsdag og er blevet afhørt med tilstedeværelse af de sociale myndigheder. De har tilstået hærværket, der anslås at komme til at koste 500.000 kroner.

Politiet skal nu afslutte efterforskningen, og så overgår sagen til anklagemyndigheden.

Politiet har ikke flere kommentarer til sagen. Det har til gengæld Glenn Jacobsen, der er bestyresesformand for Juelsminde Legeparks Venner.

- På den ene side er det godt, at der er placeret et ansvar. På den anden sidder man med den der dårlige fornemmelse. 13 og 14 år, det er trist, det er ærgerligt, det er &%¤# tidligt at få ødelagt sit liv, siger formand Glenn Jacobsen