Tre unge højskoleelever talte foran 1.700 mennesker i Operaen

Derfor var det også med nervøsitet i kroppen, at hun forberedte sig på at gå på scenen. En nervøsitet, der skulle vise sig at blive sendt til skamme.

- Det gik megagodt! Det var en kæmpe overraskelse, og det var vildt fedt at stå deroppe, og jeg kunne rent faktisk nyde det. Det var virkelig dejligt, siger hun.

Gennem forløbet har Sara lært, at det alligevel ikke er så farligt, at tale foran andre, og hun mener absolut, at de erfaringer hun har gjort sig, også kan bruges i fremtiden.

At udfordre - og blive udfordret på sig selv

En anden af talerne var Louise Frehr Lund, der er 22 år gammel. Hun fortæller, at hun har et stort ego, og det skulle også umiddelbart danne rammen om den tale, hun skulle holde fredag aften - en provokerende tale, om at føle sig bedre end andre, med tykke kraftord som "fuck jer", og hvor der var skruet op for alt, der kunne skrues op for.

Men sådan blev det ikke. For da Louise sendte sin tale ind til Røst, fik hun den tilbage, med meldingen om, at den var 'for grov og uelegant'. Den skulle skrives om. En melding der gik imod selve essensen af den første tale - og en melding som kan være svær at sluge for et stort ego.

- Lige da jeg fik det at vide, synes jeg, det var meget hårdt. Talen handlede så meget om mig, og jeg følte, at jeg blev bedt om, at gøre noget anderledes ved mig selv, siger Louise Frehr Lund.