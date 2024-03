Trods venner var hun ensom, indtil hun fandt, hvad hun manglede

- At have kammerater er ikke en garanti mod at føle sig ensom. Der er eksempler på unge, som, på trods af at de faktisk har vedvarende relationer til venner, stadig føler sig misforstået og svigtet af både venner og familie langt ind i voksenlivet, skriver Nichlas Permin Berger i undersøgelsen og konkluderer:

- Det handler altså ikke nødvendigvis om, at de unge er helt alene, men lige så meget om, at de ikke føler sig tilpas i de sociale relationer omkring dem.

Et håb på scenen

I sin fritid kunne Mette Toldgaard godt lide at male, danse og udtrykke sig kreativt, og da hendes mor ved et tilfælde fik to fribilletter til den lokale musicalforestilling i Hedensted, kunne Mette fra sin plads blandt publikum pludselig se sine egne interesser forenet i et fællesskab på scenen.