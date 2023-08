Troels Lund ser med stor alvor på kritik fra Kammeradvokaten

Forsvarsministeriet afviser mandag aften at oplyse yderligere om den konkrete sag, så det er derfor ikke muligt at beskrive, hvad der egentlig er blevet undersøgt af Kammeradvokaten.

- Jeg ser med stor alvor på konklusionerne i Kammeradvokatens første udkast til en undersøgelse. Det er helt afgørende, at vi kan have tillid til, at Forsvarets penge bruges rigtigt og inden for de gældende regler, siger fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) fra Hedensted i pressemeddelelsen.

Praksis er blevet stoppet for at sikre, at der ikke sker flere fejl og overtrædelser, lyder det videre fra ministeren.



Rammeaftale centrum i sagen

Ifølge ministeriet drejer det sig om en konkret praksis i forbindelse med en rammeaftale. Derfor er styrelsen blevet bedt om at stoppe med at bruge rammeaftalen, ud over hvad der allerede er planlagt.



- Der indgås således ingen nye aftaler, før de relevante forhold er lovliggjorte. Denne proces forventes afsluttet senest ved udgangen af august, skriver ministeriet.

Ministeriet bad om, at styrelsen stoppede den konkrete praksis i slutningen af juni.

En rammeaftale er en løbende aftale, som en ordregiver og en leverandør indgår i starten af et samarbejde.