Troels Lund vil alligevel ikke hente dyre ure

Troels Lund Poulsen skriver nu til B.T., at han alligevel ikke vil hente to meget omtalte ure i Skatteministeriet.



Urene fik han af en qatarsk sheik og en saudiarabisk konge i 2010.

Han har tidligere sagt i podcasten Q&Co. hos samme medie, at urene var hans, fordi han har betalt told, skat og moms, og at han havde i sinde at hente dem, når han stopper i politik. Men det vil han altså alligevel ikke.

- Efter de seneste dages omtale vil jeg gerne slå helt fast, at jeg ikke kommer til at hente de to ure, som ligger i Skatteministeriet, og som jeg modtog som en gave på en arbejdsrejse som miljøminister for 14 år siden, skriver han i et svar til B.T og tilføjer, at han ikke vil skabe tvivl om, hvorvidt han overholder reglerne.

Troels Lund Poulsen har skrevet samme besked i et opslag på det sociale medie X.

Troels Lund Poulsen var miljøminister, da han fik de værdifulde ure. Han mødte senere kritik for at have taget imod dem og afleverede dem tilbage, da han i 2011 var skatteminister.