Udlejer må skuffe kunder: Autocampere bliver revet væk

Autocamperen er klar til at komme en tur ud på de danske landeveje - godt sprittet af og rengjort.

Men før Birthe From og Kaare Sølvsten fra Aarhus kan sætte kursen med vestkysten, så bliver autocamperen gennemgået sammen med ejer af Jysk Campingudlejning, Elo Andersen.

Han viser, hvordan man tømmer de forskellige tanke, og hvad de mange kontakter bruges til.

Må afvise kunder

Elo Andersen startede sit udlejningsfirma i 2019, og han har nu seks autocampere. Da coronavirussen først kom til Danmark, blev hans forretning ramt hårdt af aflysninger, men det vendte, da folk begyndte at holde ferie i Danmark, og nu er der travlt.

- Der er meget, meget stor rift om dem. Vi kan slet ikke følge med. Vi siger nej til to-fem kunder om dagen, fortæller udlejeren.

Han er alene med forretningen, og derfor er det for meget arbejde med flere autocampere lige nu. Men kan han finde en partner, så er han klar til at vækste og tror også på, at det kan løbe rundt:

- Jeg vil mene, at vi har mulighed for at udleje 20-25 autocampere i alt på årsbasis. Men det er for meget til mig selv.