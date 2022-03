Uffe forvandlede ladens loft til musikalsk mødested

Frivillige er kulturen

Uffe Kristiansens tiltag er et af de mange frivillige initiativer i Hedensted kommune, der ellers er kendt for ikke at bruge mange penge på kultur.

På Rytmeloftet mærker de til gengæld en stor opbakning fra både nærområdet, men også længere væk fra.

- Der var tilsyneladende et behov, siger Uffe Kristiansen.

Hedensted er den kommune, der bruger tredje færrest penge på kultur i hele landet. Formanden for Udvalget for Fællesskab, Kasper Glyngø, erkender, at politikerne har givet kulturen for lidt plads.

- Vi har allokeret flere ressourcer til kulturen, og vi har også ændret vores organisation indadtil, så kulturen står mere samlet og stærk, så den platform og motor der skal drive kulturen, den er toptunet nu, siger Kasper Glyngø.