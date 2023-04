Ukendte gerningsmænd smed æbler stoppet med piller ind til Trines heste

Mandag aften klokken 19 var Trine Beck Pedersen fra Aale på sin daglige runde i hestefolden for at tjekke, at der ikke er vokset giftige planter op.

Hun såede for nylig nyt græs i den ene ende af folden, hvor hestene derfor ikke går lige nu.

Og det takker hun i dag sig selv for. For i enden af dén fold, fik hun øje på et par røde æbler.

- Jeg tænkte, at nogen ville være flinke og rare ved at give mine heste æbler, fortæller Trine Beck Pedersen.

Men da hun fik æblet samlet op, fik hun et chok. En rille var skåret to steder i det halverede æble, hvori flere piller var stukket i.