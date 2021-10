Ung ekspedient truet med sten under røveri

“Personalet har det efter omstændighederne godt og ingen er kommet til skade.”



Sådan skriver Dagli'Brugsen i Lindved på sin facebookside efter lørdagens røveri, hvor en mand truede sig til “ganske få tusinde kroner”, som Sydøstjyllands Politi udtrykker det.

- Personen truer med en sten i hånden ekspedienten ved kassen til at udlevere noget af omsætningen, fortæller Steffen Wulf, vagtchef hos Sydøstjyllands Politi.

Intet grundlovsforhør

Efter at have fået udleveret nogle tusinde kroner i kontanter, flygter manden ud af butikken. Udenfor bliver han samlet op af en bil, hvorefter de forlader området.

Det lykkedes politiet i løbet af aftenen at finde frem til fire mænd, som ifølge politiet alle er fra lokalområdet. De blev sigtet for røveriet. En 24- og en 37-årig mand erkendte efterfølgende røveriet.

Der har ikke været grundlag for fremstilling i grundlovsforhør, da de fire mænd i forvejen ikke er kendt for anden kriminalitet. Alle fire er løsladt efter nattens afhøringer, der på et senere tidspunkt formentlig ender i en straffesag for formentlig to af mændenes vedkommende.

Uddeler roser personale

Uddeler Michael Petersen fortæller til TV SYD, at de tre medarbejdere, der var til stede i butikken under røveriet, fik psykologhjælp lørdag aften. Medarbejderen ved kassen var ungarbejder.

- Jeg kan kun rose mit personale for at handle rigtigt og hurtigt i situationen, fortæller Michael Petersen, der i begyndelsen af den kommende uge indkalder til personalemøde for ansatte og forældre, hvor lørdagens hændelse tales igennem.

Butikkens overvågningsbilleder og personalets signalement af røveren hjalp politiet i eftersøgningen af de fire anholdte.