Unge blev trætte af brok og tog initiativ til at få deres eget sted

Derfor planlægger de unge initiativtagere at oprette en forening, som har sit eget klubhus, og de har allerede en klar idé om, hvad det klubhus skal være for en slags.

- Det skal være et sted, man tager hen, når man keder sig i stedet for at tage ned i byen, hvor vi forstyrrer. Måske to containere, der sættes sammen i et industriområde, hvor vi kan høre høj musik og køre scooter uden, det generer andre, siger 16-årige Marc Kruse, der også er en af initiativtagerne.



Der er forskel på unge

Ud over at få deres eget sted, håber de syv unge at vise de voksne, at der er forskel på unge mennesker.

- Det er ikke alle unge, der laver ballade. Vi vil gerne vise, at unge også godt selv kan tage initiativ til at løse, de problemer, 'vi' som unge selv skaber, siger Marc Kruse.