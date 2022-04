Unge lærlinge dyster om at blive de bedste, mens uddannelserne dyster i at skaffe nye

En ændring er undervejs

Ifølge børne- og undervisningsministeren er regeringen nu igang med at ændre folkeskolens opbygning.

Spørgsmålet er blot om det er for elevernes skyld, eller om det er for, at flere vil tage en erhvervsuddannelse senere.

Til det er svaret klart fra Pernille Rosenkrantz-Theil.

- Først og fremmest er det for elevernes skyld, og ændringen handler om noget andet end at rekruttere flere til erhvervsuddannelserne, men det har den meget positive bivirkning, at eleverne måske senere vil søge bredere i deres uddannelsesvalg, hvis folkeskolen ændres, siger hun.