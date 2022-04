Vagn skifter oliefyret ud med fjernvarme: - Jeg svæver på en lyseblå sky

Danmark skal reducere forbruget af naturgas for hurtigst muligt at blive uafhængig af Rusland, hedder det i regeringens udspil for et grønnere Danmark.



Derfor skal 250.000 husejere med naturgas over på fjernvarmenettet, og det er regeringens mål, at de sidste fjernvarmeprojekter er afsluttet i år 2028. I Ølholm behøver de ikke vente så længe. I næste måned har 250 husejere formentlig sagt ja tak til at få fjernvarme i stedet for enten naturgas, varmepumpe eller oliefyr.

- Jeg svæver på en lyseblå sky, og det har jeg gjort, siden vi nåede de 200 forhåndstilmeldte til fjernvarmeprojektet her i byen, fortæller Vagn Nederby, husejer i landsbyen og formand i Ølholm Lokalvarme.