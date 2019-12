Verdens måske største landshold: De er lykkelige, når de får trøjen på

Den danske landsholdstrup blev lørdag udvidet med 177 håndboldspillere. Det skete i Hedensted, hvor håndboldspillere fra Lykkeligaen var samlet.

Lykkeligaen er en klub for børn med et handicap, og i løbet af de næste par weekender bliver alle omkring 850 medlemmer en del af landsholdet – Lykkeligalandsholdet vel at mærke.

De kalder det selv for verdens største landshold, og alle børnene fik udleveret en helt speciallavet rød-hvid landsholdstrøje. En af dem var Mia Kjeldsen – og hun var stolt.

- Jeg er så glad, udbryder hun, da TV SYD fanger hende, og hun har fået trøjen på.

Uanset om det er Lykkeliga, VM eller OL, så har det en ganske særlig betydning, når de rød-hvide farver trækkes ned over hovedet, og man får lov til at repræsentere Danmark.

et er noget helt specielt. Det har jeg drømt om, siden jeg var en lille dreng. Første gang, jeg fik lov til at repræsentere Danmark, var noget kæmpestort. Lars Christiansen, tidligere landsholdspiller

Mia Kjeldsen vender sig også med stolthed for at vise, hvad der står på ryggen. Med store, hvide blokbogstaver er hendes navn tryk på trøjen - og det betyder noget. For landsholdspigerne fra fjernsynet har nemlig de samme trøjer på.

Sammenhold, sjov og stolthed

Netop den følelse, når man trækker en landsholdstrøje på for første gang, kan en af de fremmødte godt huske. For at vise sin støtte var den tidligere landsholdsspiller Lars Christiansen dukket op til samlingen i Hedensted.

- Det er noget helt specielt. Det har jeg drømt om, siden jeg var en lille dreng. Første gang, jeg fik lov til at repræsentere Danmark, var noget kæmpestort. Så det skal de nyde, og det tror jeg også, at de gør. Jeg kan mærke på ungerne, at de er helt vildt imponeret og glade, siger Lars Christiansen.

Det er en kæmpe bedrift for alle spillere, der opnår det – og det er det også for børnene her. Ulrik Feldskov Juul, PR, karma og communication manager, Hummel.

Landsholdstrøjerne er helt unikke i deres design og med navn på ryggen. Fælles for dem alle er dog, at de er sponsoreret af Hummel.

- Hvis der er nogen, der fortjener at komme på landsholdet, så er det børnene fra Lykkeligaen, siger Ulrik Feldskov Juul, der er PR, karma og communication manager for Hummel.

Han mener heller ikke, at det er snyd eller for nemt, hvis alle spillerne bare for lov til at komme på holdet.

- Det er en kæmpe bedrift for alle spillere, der opnår det – og det er det også for børnene her, fastslår han.

Lykkeliga er startet af håndboldspiller Rikke Nielsen, og både hun og Ulrik Feldskov Juul håber, at det nye landshold og ikke mindst Lykkeligaen kan være med til at skabe sammenhold, sjov og stolthed.