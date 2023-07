Det er blevet muligt for Henrik Nielsen at ansætte en person til at stå for driften af museet samt de fysiske opgaver, som han ikke længere selv er i stand til at varetage.



- Det vil sige, at jeg nu kan blive boende samtidig med, at jeg kan slappe mere af og nyde tilværelsen, mit museum og mine maskiner. Det glæder jeg mig til, og jeg er meget taknemmelig for, at det kan lade sig gøre, siger Henrik Nielsen i en pressemeddelelse.