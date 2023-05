Verdens største Ferguson-samling er til salg

- Hvis kroppen ikke kan mere, så skal man stoppe. Jeg tror nu godt, jeg kunnet have taget fem år mere, men det handler om rettidig omhu. Jeg tror ikke, det ville være nemmere at komme herfra om fem år, fortæller Henrik Nielsen, der er indehaver af Danmarks Ferguson Museum.



Det er ved at være 30 år siden, at Henrik Nielsen startede sit livsværk, men problemer med hænder og arme samt en Parkinsondiagnose har fået ham til at træffe beslutningen om at sælge sin samling sammen med slægtsgården, den er på.