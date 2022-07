Villakvarter afspærret: politiet undersøger mistænkeligt forhold

Efterforskningen er forsat i gang, og Sydøstjyllands Politi ønsker ikke at udtale sig yderligere på nuværende tidspunkt.

- Vi kan ikke sige mere før end efterforskerne har dannet et overblik over sagen. Vi skal nok melde ud, når der er mere at fortælle, siger vagtchefen ved Sydøstjyllands Politi til TV SYD.