Vindmøllevirksomhed ser frem til vækst oven på Joe Bidens indsættelse

Lars Jensens forventninger til grønne investeringer på den anden side af Atlanten kommer blandt andet fra den valgkamp, som præsident Joe Biden førte frem mod valget den 3. november sidste år, hvor den 78-årige præsident lovede at tage kampen op mod global opvarmning.

- Global opvarmning er en eksistentiel trussel mod menneskeheden. Vi har en moralsk forpligtigelse til at gøre noget ved den, sagde Joe Biden under valgkampen.

Det er kommentarer som denne, som Lars Jensen i Hedensted over 3600 kilometer væk sætter sin lid til.

- Vi regner med, at inden for de næste to år alene på grund af den nye linje som USA lægger nu, at vi skal have 50 nye medarbejdere. 50 i USA og 50 i Danmark, siger Lars Jensen.