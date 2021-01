Vinterligt vejr på vej med frost og sne

Det er ikke utænkeligt, at der de kommende dage bliver mulighed for at få en kælketur, siger DMI-meteorolog.

Det siger meteorolog Lars Henriksen fra Danmarks Meteorologiske Institut.

- Overordnet indleder vi det nye år på den kolde side med periodevis nedbør, men det er ikke sådan, at vi får dundrende frost, siger han.

- Allerede mandag morgen er der faldet sne i det jyske, men det bliver nok ikke liggende, fordi temperaturerne i løbet af dagen vil ligge mellem frysepunktet og to-tre graders varme.

Han vil dog ikke afvise muligheden for at få en kælketur i løbet af ugen.

Udsigt til kælketur

- Det er ikke utænkeligt. Vi får en omgang blandet nedbør, men nogle steder vil sneen muligvis bliver liggende. Specielt midt i landet, siger han,

DMI gør bilister og andre i trafikken opmærksom på risiko for "stedvis" sne- og isglatte veje mandag.

Tirsdag og onsdag byder på nogenlunde ensartet vejr.

- Tirsdag kan vi komme ned på mellem minus to og plus tre grader hen over dagen med snebyger hist og her. Onsdag svinger temperaturen mellem nul og fire grader, og begge dage bliver det lunest ved Østersøen, siger han.

Natten til onsdag vil især den østlige del af landet få en hel del nedbør - hovedsageligt som sne eller slud.

Og den udbredte nedbør fortsætter i de lyse timer.

- Det kan - igen - være som sne eller slud. Ude ved Østersøen vil det nok falde som regn, siger han.

Torsdag bliver endnu en våd omgang med nedbør det meste af dagen og dagtemperaturer mellem nul og tre graders varme.

Fredag titter solen frem, men ellers bliver det temmelig skyet og igen med slud eller sne og samme temperaturer i dagtimerne som torsdag.

Nattemperaturerne vil ifølge DMI nok ikke komme længere ned end tre graders frost.

- Men hvis det klarer op, og der ligger et snedække, kan vi godt komme lidt længere ned, siger Lars Henriksen.