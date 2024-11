Virksomhederne kom ud til de unge, og det ændrede alt for Sally

For fem måneder siden havde 18-årige Sally Sørensen første arbejdsdag som pakkeomdeler hos PostNord, og det er et job, der ikke kun giver hende lidt til bankbogen.

- De prøver lidt forskellige arbejdsopgaver, så det er ikke sådan, de skal luge ukrudt dagen lang. Vi snakker også meget med dem og sørger for, at de måske kan finde ud af, om det er det, de skal, eller om vi kan hjælpe dem på en ny vej, siger Peter Jensen, gartner hos Havlykke Planteskole.

Havlykke Planteskole tilbød dengang, og tilbyder stadig, unge en praktik, som kan give dem en fast hverdag, og en mulighed for at blive klogere på, om det er noget for dem.

I foråret afholdte Hedensted kommune deres første omvendte uddannelsesmesse, hvor forskellige virksomheder tilbyder unge en praktik eller et arbejde. Her mødte Sally Sørensen Havlykke Planteskole, og det fik vendt op og ned på hendes hverdag.

Hun har længe forsøgt at finde et arbejde ved at skrive ansøgninger og møde op i forskellige virksomheder, men det var først, da hun tog på "omvendt uddannelsesmesse", at der skete noget.

Praktikken hos dem endte med, at Sally Sørensen blev opfordret til at søge ud til PostNord i Horsens, og her har hun så været lige siden.

- Det har givet mig den der, "jeg duer til noget". Det med at få afslag på afslag på afslag på alle de ansøgninger, man sender, det gør, at du føler, du ikke duer til noget. At du ikke kan bruges. Når man så endelig lykkedes med noget og bliver værdsat, så giver det én mod på at prøve noget mere, siger hun.

Perfekt match

Sally Sørensen kan sagtens vende ting på hovedet. Som når hun for eksempel skal sortere pakker, men har svært ved at læse adresserne, fordi hun er ordblind.

- Det, at det som regel er de samme adresser, gør det nemmere for mig at tyde. Når jeg ser på et ord, kan jeg nemmere se, hvordan ordet ser ud frem for, hvad der står, siger hun.

Det kalder hun en markant fordel i jobbet, og det er også noget, hendes chef oplever ved medarbejderne.

- Jeg vil hellere have nogen, der kan og vil, end nogle der er bogligt stærke. De skal ud og klare sig selv med frihed under ansvar, så det er ikke det boglige, der er vigtigt for mig, siger Jesper Eiby Winther, teammanager hos PostNord i Horsens.