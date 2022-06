Vognmand bruger 25.000 kroner mere om måneden på brændstof

Vognmændene er reguleret af staten og kan ikke hæve taksterne, som de vil. Derfor ser kredsformand i Syddanmark John Bergholdt gerne, at myndighederne rækker hånden ud til vognmændene.

- Jeg synes, at de skal have en hjælpende hånd, og den mest logiske vej for mig at gå er jo at sænke afgiften på brændstof. Det er støttende for, at man ikke får en inflation, der eksploderer, og man hjælper branchen ad bagvejen, siger John Bergholdt, der selv er vognmand i et busselskab.

Lang tids levering på el-biler

Lande som Tyskland og Sverige har for nylig sænket afgifterne på brændstof, men indtil videre har de danske politikere ikke åbnet op for at følge trop. Transportminister Trine Bramsen (S) opfordrer i stedet vognmændene til at gå over til el-biler.

- Det kan Trine Bramsen sagtens sige. Jeg bestilte en el-bil i maj 2021 og fik at vide, at jeg ville få den i efteråret sidste år, men den er stadig ikke dukket op. Indtil videre er meldingen, at jeg måske får den i efteråret, siger Nevzat Karatas og tilføjer, at der også er andre udfordringer ved el-biler.