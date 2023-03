133 år gammel kvindeforening nedlægger sig selv på kampdag for at sende et signal

8. marts er for de fleste kvinder en helt særlig dag – nemlig Kvindernes Internationale Kampdag.

Landet over bliver dagen markeret med arrangementer, der skal minde os alle om, at kampen for ligestilling stadig er i fuld gang, men faktisk er en af kvindekampens stolte traditioner så småt ved at dø ud.

Landet over har adskillige lokale foreninger under Dansk Kvindesamfund måtte dreje nøglen om, og i Horsens, der ellers har holdt ud i over 133 år, har de nu også måttet sande, at tiden er inde til at lægge våbnene fra sig.