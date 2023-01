14 års fængsel i stor narkotikasag

Retten fandt det bevist, at den 44-årige mand i november og december 2019 stod bag indsmugling af 24 kilo kokain fra Danmark til Norge, ligesom han i en periode fra december 2020 til september 2021 over adskillige gange stod bag indsmuglingen af samlet omkring 1,2 ton hash.



- Der er tale om en alvorlig sag, hvor narkotika systematisk er blev smuglet over en landegrænse over en længere periode, og det er derfor tilfredsstillende, at retten har idømt lange fængselsstraffe til gerningsmændene, siger Lise Hebsgaard, specialanklager hos National enhed for Særlig Kriminalitet.