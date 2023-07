15-årig kørte en bus ind i en mur - nu er han sigtet

En fredag aften i februar endte en bus fra Midttrafik i muren på Slagballe Malerforretning på Østergårdsvej i byens industrikvarter. Nu mener politiet at have fundet chaufføren, en 15-årige dreng.



Politiet har siden hændelsen efterforsket sagen og har nu sigtet drengen, det oplyser vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi, Finn Ellesgaard, til Horsens Folkeblad.

- Efterforskningen har ledt os på sporet af den 15-årige dreng, som nu er sigtet i sagen. Han er sigtet for at køre bussen uden at have kørekort, og så er han sigtet for at være stukket af fra et færdselsuheld, siger han til avisen.



Ingen personer kom til skade ved uheldet, hvorimod bygningen oplevede stor materiel skade.

Bussen var stjålet på Industrivej i Brædstrup, men politiet kan ikke oplyse, om drengen også er sigtet for at være tyven bag.