15-årige Oliver forandrede virksomhed med ét LinkedIn opslag

Et par røde solbriller, et skævt smil og et lille skriv om et væddemål blev skelsættende for 15-årige Oliver Gaba Lylover og hans chef.

- Det er fantastisk, jeg kan næsten ikke sætte ord på det, siger Oliver Gaba Lylover.

Han brugte en uge i erhvervspraktik hos Stryhn's Transport og Flytteservice, hvor han aftalte med sin chef, at hvis han kunne skaffe én kunde ved at bruge LinkedIn, så måtte han få et par nye høretelefoner.

Og dét kunne han.

Et stort netværk

Da Oliver Gaba Lylover skulle vælge mellem at have flere matematik- og dansktimer på skolebænken og en uge i erhvervspraktik hos en virksomhed, gik jagten ind på sidstnævnte.

Men det var ikke nemt for ham at finde en praktikplads i Horsens, hvor han kunne lære mere om at designe hjemmesider, som er hans helt store passion.

Så med hjælp fra sit fars netværk på LinkedIn, fandt de en virksomhed på Sjælland, der gerne ville tage ham ind. Det krævede en særlig tilladelse fra skolen, da arbejdspladsen ville være skrivebordet på teenageværelset.

- Vi overvejede det ikke lang tid, for vi ved, at Oliver brænder for hjemmesider og er god til det. Så det gav god mening, og vi var også overbevist om, at det kunne han sagtens håndtere, siger Oliver Gaba Lylovers dansklærer, Marlene Holst Nielsen.

Det viste sig også at være en god idé at give den unge webdesigner mulighed for at arbejde med dét, han brænder for.