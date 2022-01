20-årig død efter brutalt overfald - nu starter retssagen

Blev smidt i bagagerum

Ifølge anklageskriftet havde de fire mænd aftalt at mødes med den 20-årige i Horsens, hvor de havde planlagt at udsætte ham for røveri.

Det viste sig dog, at han ikke havde de værdier på sig, som de troede, og de overfaldt ham i stedet.

Overfaldet endte med at manden faldt, og slog hovedet på både overfaldsmændenes bil og i asfalten på vejen.

Herefter blev han smidt i bilens bagagerum, og bilen kørte gennem Horsens med høj fart, indtil de kørte ind i en sten og flygtede til fods, lyder anklageskriftet ifølge Horsens Folkeblad.

I bagagerummet lå den 20-årige stadig, og han blev sidenhen kørt til Aarhus Universitetshospital i Skejby, hvor han døde seks dage senere.

De fire mænd, der overfaldt den 20-årige, er tiltalt for at være skyld i den 20-åriges død.

Sagen begynder ved Retten i Horsens onsdag 2. februar, og der falder efter planen dom den 24. februar.

Ifølge Horsens Folkeblads oplysninger nægter alle fire mænd sig skyldige.