20-årigt drabsoffer mindet af venner og familie

Tirsdag eftermiddag var op mod 300 mennesker samlet på Nørretorv i Horsens for at mindes den 20-årig mand, som er afgået ved døden efter et overfald i sidste uge.

- Det er smukt. Ordene kommer fra Lonni Jødal, som er mor til den 20-årig mand, der i sidste uge blev overfaldet og i går mandag afgik ved døden. Tændte fakler og blomster prøgede bybilledet tirsdag eftermiddag ved Nørretorv i Horsens, hvor op mod 300 mennesker var mødt op. Det skete for at mindes det 20-årige drabsoffer. Fremmødet fra venner og bekendte gjorde stort indtryk på den dræbtes mor. - Jeg er rørt. Det betyder meget, siger Lonni Jødal. Læs også 20-årig mand i kritisk tilstand efter overfald i Horsens