200 procent flere cyklede på arbejde - her er den gyldne grænse

Det reducerer risikoen for at dø med 28 procent. Det viser et studie af 30.640 københavnere i alderen 20-93 år.

Det giver 40 procent lavere risiko for at dø af kræft og 52 procent lavere risiko for at dø af hjertesygdomme, hvis man cykler i forhold til at tage offentlig transport. Det viser et britisk studie.