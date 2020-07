218 fartbøder bliver sendt til justitsministerens bord

218 fartbøder, der er blevet udstedt på Strandpromenaden i Horsens, er blevet genstand for meget debat. Fartgrænsen på strækningen er blevet sat ned, da et hastighedsskilt med 60 kilometer i timen er blevet fjernet, og den normale hastighed for byzoner i stedet gælder – til stor overraskelse for mange bilister, der plejer at køre på strækningen.

Det har nu fået Hans Kristian Skibby, transportordfører og folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, til at rette henvendelse til justitsminister Nick Hækkerup, Socialdemokratiet.

- Det er jo ikke rimeligt, de lokale bilister skal modtage den slags bøder, når Rigspolitiet og Horsens Kommune ikke har styr på koordinering og information om ændrede trafikregler på Strandpromenaden, skriver Hans Kristian Skibby på Facebook.

Ifølge Hans Kristian Skibby er bøderne uddelt på ”uretmæssigt grundlag”, og han mener derfor, Rigspolitiet bør annullere bøderne. Det er ifølge ham det eneste rimelige.

Læs også 218 bilister blev blitzet - fartgrænse blev nedsat, uden det blev fortalt

Midlertidigt skilt

Sagen om de mange utilfredse bilister har mødt forståelse i Horsens Byråd.

- Jeg tænker, at hvis jeg havde kørt på samme strækning, havde jeg højst sandsynligt også fået en fartbøde, sagde formand for Plan- og Miljøudvalget i Horsens Kommune, Martin Ravn, Venstre, i går om sagen.

Der vil der blive stillet midlertidige skilte op, der viser, at fartgrænsen er blevet ændret fra 60 til 50 kilometer i timen. Hvornår skiltet kommer op er endnu usikkert.