24 timers roning hiver verdensrekord og over 50.000 kroner hjem

En ny verdensrekord er hevet til Horsens.

I et enkelt lokale i FÆNGSLET i Horsens har lyset været tændt hele natten. I 24 timer - siden klokken 9.00 lørdag morgen – er der blevet roet i en romaskine nonstop.

Håndtaget på romaskinen er blevet rykket i af 20 forskellige sæt mandehænder med ønsket om at samle penge ind til foreningen Broen, som hjælper udsatte børn ud i idrætstilbud. Og så var der desuden en verdensrekord, de 20 mænd også gerne ville slå: 311 kilometer roning på et døgn.

Om rekorden Rekorden, som mændene skal slå, blev sat af 14 britiske mænd sidste år.

Reglerne er, at alle minimimum 10 deltagere skal være mænd i alderen 30-39 år.

Der må kun bruges en romaskine, og den skal være i gang alle 24 timer uden pause. Se mere

Da klokken slog 9.00 søndag, og det sidste ryk blev givet i romaskinen, nåede mændene op på samlet 436 kilometer, og verdensrekorden er hermed overdraget fra 14 britiske mænd til 20 danske gutter - med 125 kilometer mere end den tidligere rekord.

- Vi er glade, stolte og trætte, siger en af initiativtagerne Simon Skøtt til TV SYD.

- Det har været megafedt. (...) Det er jo noget, vi har gjort for sjov. Det er en sjov historie.

Men det skulle være mere end bare en sjov historie, hvis gejsten skulle holdes oppe på de sene nattetimer, fortæller Simon Skøtt. Derfor blev mændene enige om, at roningen også skulle munde ud i en donation.

Det endelige beløb er ikke regnet sammen endnu, men Simon Skøtt siger, at det bliver mere end 50.000 kroner, der bliver sendt mod foreningen Broen. Pengene er samlet ind gennem donationer fra folk, der på forhånd har tilkendegivet, at de vil donere et beløb per roet kilometer.