26-årig horsensianer er verdens bedste til at trylle

Ventede på troldmanden

Da Mortenn Christiansen var 12 år gammel begyndte trylleriet at melde sig som hobby i hjemmet. Han havde allerede på det tidspunkt udvist stor interesse for revy, comedy og underholdning generelt, og da han hørte, at man kunne lære at trylle, blev han bidt.

- Jeg troede helt tegneserieagtigt, at man skulle møde en troldmand og gøre sig fortjent til hemmelighederne, husker den i dag 14 år ældre verdensmester.



Siden er hobbyen kun blevet mere og mere vigtig for Mortenn Christiansen, der ikke fandt den store troldmand, men i stedet et utroligt venligt miljø at være i. Et miljø, der i dag består af mellem 100 og 200 trylleinteresserede.