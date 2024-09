26-årig kendt skyldig i at forsøge at dræbe fængselsbetjent

Et sparekatalog, der blandt andet foreslår at udskyde rengøringen hos ældre til hver fjerde uge og dreje nøglen om for børnehaven Bakskuld, der ligger i Sønderho.

Fanø har de seneste dage haft stor opmærksomhed omkring sig, efter kommunens forvaltning onsdag fremlagde et aggressivt sparekatalog frem mod budgettet for 2025.

Det fik kommunens 11 byrådsmedlemmer til at invitere til åbent borgermøde torsdag aften i Sundhedshuset i Nordby, hvor flere hundrede fanøboere var mødt op for at blive klogere på spareforslaget - og ikke mindst stille spørgsmål til borgmester Frank Jensen.

- Jeg havde mødt folk på gaden og hørt, at der ville komme mange - men der kom alligevel flere, end jeg havde turde håbe på. Jeg tror også, det er noget, der giver genlyd andre steder end Fanø, at vi er så hårdt presset i den her situation, fortalte borgmesteren umiddelbart efter borgermødet.

Hos mange af de fremmødte var der dybe panderynker at spore, for situationen er for alvor ved at spidse til for de omkring 3400 øboere.