35-årig mand fra Horsens anholdt efter stor international aktion mod ulovlig deling af film

Fire mænd blev tirsdag anholdt i Danmark som led i en større, international sag, hvor det er formodningen, at en kriminel organisation ulovligt har distribueret film og tv-serier med et tab for branchen på mere end 60 millioner kroner.

Myndigheder i 19 lande har været involveret i aktionen. Statsadvokaten for International og Økonomisk Kriminalitet (SØIK) har i den danske del af aktionen ransaget hos den 35-årige i Horsens, samt en 40-årig mand i Søllested, en 40-årig mand i Nakskov og en 48-årig mand i Skovlunde.

Det oplyser vicepolitiinspektør Michael Lichtenstein fra SØIK, hvor den særlige IPR-gruppe (Interlectual Property Rights), der efterforsker den form for sager i Danmark, har stået for efterforskningen samt forberedelsen og udførelsen af den danske del af aktionen.

- Det rammer samfundsøkonomien og os alle, når der bliver snydt med rettigheder for film og tv-serier. Branchen bliver ramt direkte på pengepungen, men det rammer også alle de, der arbejder med at lave film og tv – som fx skuespillere, musikere, frisører og makeupartister. Derudover går statskassen også glip af moms og afgifter, siger Michael Lichtenstein i en pressemeddelselse.

I en større, international aktion har myndigheder i USA, Canada og Sydkorea og en lang række europæiske lande tirsdag slået til mod en formodet kriminel organisation, der ulovligt har distribueret film og tv-serier. Efterforskningen har været forankret i USA, og har været støttet af Europol og Eurojust.

Svindel med tab på 60 millioner kroner

Det er formodningen, at organisationen ulovligt har skaffet sig adgang til film og tv-serier forud for deres udgivelsesdato. Efterfølgende er værkerne blevet distribueret via servere rundt omkring i verdenen, hvor brugere har haft adgang, og det har betydet et tab for branchen på mere end 60 millioner kroner.

De fire sigtede danske mænd er blevet afhørt og herefter løsladt.

Under ransagningerne blev der beslaglagt servere og øvrigt it-udstyr. Det skal nu undersøges nærmere af Rigspolitiets it-specialister fra NC3, der deltog i ransagningerne.

Myndigheder fra 19 lande deltog i aktionen, og flere end 60 servere med ulovligt indhold er taget ned i blandt andet Sydkorea, Tjekkiet, Danmark, Frankrig, Tyskland, Letland, Rumænien, Polen, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Holland, Norge og Storbritannien.