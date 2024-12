350 tons tung og 60 meter lang bro skal løftes på plads over motorvej

Af Peter Elgaard Udgivet 4. dec

Professor mener ikke, at tilbud på 15.000 kroner for fjernelse af asbesttag, var realistisk.

Da Nick Horup i efteråret hyrede det skandaleombruste firma LM Multiservice til at fjerne hans asbestholdige tag fra en lade på hans ejendom ved Sønderborg, lød regningen på 15.000 kroner før moms. Det var ifølge DR P1 Morgen et vaskeægte slagtilbud, der lå langt under de vejledende priser for arbejde med asbest, mener professor fra Aalborg Universitet. - Det lyder helt i skoven. Det er underligt at forestille sig, at en kvalificeret ejendomsudvikler ikke bliver mistænksom på, at det tilbud slet ikke kan hænge sammen. Det skriger til himlen, at så omfattende en opgave kun har kostet 15.000 kroner, siger Lars Gunnarsen, professor for Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet, til P1 Morgen.

Arbejdet med at fjerne taget endte i en skandale. LM Multiservice benyttede sig af mindreårige arbejdere, der arbejdede uden opsyn eller lovpligtige værnemidler. Samtidig svinede firmaet med asbestaffaldet både på byggepladsen og på vej til genbrugsstationen. 13-19 gange mere end 15.000 kr Normalt vil et tilsvarende arbejde med at bortskaffe et asbestholdigt tag koste mere end ti gange så meget, som bygherre Nick Horup har betalt. Det koster nemlig ifølge tagrenovering.dk mellem 500-650 kroner inklusive moms pr. kvadratmeter for nedtagning og bortskaffelse af asbesttag.