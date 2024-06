Mand varetægtsfængslet for hjemmerøveri

Prisen på oksekød stiger med CO2-afgift på landbruget

Prisen på hakket oksekød stiger med en krone som konsekvens af den nye grønne trepartsaftale om blandt andet en CO2-afgift på landbruget.

Det udtaler økonomiminister Stephanie Lose (V) til DR.

- I 2030 vil en pakke hakket oksekød koste en krone mere for 500 gram nede i supermarkedet, siger hun.

Det er regeringen og en række brancheorganisationer i den såkaldte grønne trepart, som er blevet enige om at pålægge en CO2-afgift på landbruget.

Parterne er enige om, at landbruget fra 2030 skal betale 300 kroner per ton i CO2-afgift. Herefter stiger afgiften til 750 kroner per ton i 2035. Der er dog et bundfradrag på 60 procent.

Netop bundfradrag ændrer de reelle afgiftssatser, da "de effektive afgiftssatser udgør 120 kroner per ton CO2 i 2030 og 300 kroner per ton CO2 i 2035", lyder det i aftaleteksten.

Aftalen indeholder også en fond til opkøb af landbrugsjord og rejsning af skov. Aftalen er ikke politisk bindende og mangler dermed fortsat at blive vedtaget af Folketinget.