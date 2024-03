3F i konflikt med Social Craft

Virksomheden Social Craft, der beskæftiger mennesker, der ellers har ekstra svært ved at finde beskæftigelse, er fra i dag ramt af konflikt. Og fra i morgen er der varslet en sympatikonflikt.

Fagforeningen mener, at virksomheden underbetaler sine ansatte med mellem 30 og 40 kroner i timen.

Virksomheden mener, at fagforeningens krav er for høje, for eksempel i forhold til, hvor mange overenskomster, der skal tegnes.

Men lige meget hvor meget, de ansatte kan bidrage med, så skal de have overenskomstmæssig løn, om de så er nok så meget i fleksjob. Det står i 'Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats' fra 1920.

Foreløbig er den indkaldt til møde i arbejdsretten på mandag.