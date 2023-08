På siden af banen overværede knap 300 tilskuere løbene. Banen har været nogle år undervejs om at blive etableret, hvor Horsens Kommune blandt andet har bidraget med 1,2 millioner til at realisere flere menneskers ønske.

- Ligesom folk går i fodbold- eller tennisklubber, så skal folk, der går op i biler også have et sted at være, siger formand for Horsens Raceway, Emil Koitzsch.