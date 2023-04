5000 gæster havde mulighed for at ose gennem 150 stande med håbet om at gøre et godt køb.

På den anden side af disken stod Mie Refsing fra Børkop. Det var hendes debut som kræmmer på markedet.

- Jeg kunne ikke blive ved med at have plads i huset. Så skal jeg have lov at købe noget mere, så skal jeg også til at sælge noget, fortalte hun.