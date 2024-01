60-årig mand idømt tre års fængsel for besiddelse af et større våbenlager

Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Manden blev dømt for besiddelse af et større våbenlager, der blandt andet indeholdt flere fuld- og halvautomatiske skydevåben, rifler, ammunition samt granater. Han blev også dømt for ulovlig omgang med hittegods.



Den 60-årige blev anholdt den 21. juni 2023, efter Sydøstjyllands Politi havde foretaget en ransagning på mandens adresse. Dagen efter blev han varetægtsfængslet.

Den dømte, der var våbensamler, havde indrettet et særligt rum til våbnene.

Dommen blev ifølge politiet modtaget.