81-årige Carl er stadig forsvundet: - Vi håber på et mirakel

Familien er dog også begyndt at indstille sig på, at det kan have været svært for den ældre herre, at klare kulden.

- Vi er realistiske, for han er jo en ældre herre, som er tynd og spinkel, så vi er godt klar over, at snart 48 timer ude i den her kulde, kan have været hård for ham. Vi håber på et mirakel, men vi skal også indstille os på, at han kan være død.

- Men vi vil hellere finde ham død end slet ikke at finde ham, så vi håber inderligt, at folk vil fortsætte med at lede, siger hun.

Sydøstjyllands Politi vil fortsat meget gerne høre fra folk, som kan hjælpe med opklaringen af, hvor Carl Petersen er. De kan kontaktes på tlf. 114.

Carl Petersen er ifølge politiet dement, 172 centimeter høj, almindelig af bygning, formentlig iført en lys sommerjakke, og så bruger han briller med guld stel.