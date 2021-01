83-årige Jørgen fik første stik på Endelave

50 øboere på Endelave får i formiddag deres første stik i skolens gymnastiksal.



Dermed blev nyder de gavn af en beslutning i region Midtjylland om, at alle øboere i regionen skal vaccineres på den ø, de bor på, frem for at rejse til fastlandet.

Beslutningen kom, efter at flere af de ældre øboere sagde nej til vaccinen, fordi de ikke kunne overskue rejsen til fastlandet for at få et stik.