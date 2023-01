89-årigt sommerhus på 23 kvadratmeter deles i to og sendes på museum

- Der var mange børn derude dengang. Vi spillede rundbold og langbold og sparkede til dåse. Så badede vi selvfølgelig. Og der var robåde, som vi sejlede i, også op ad åen selvom vi ikke måtte. Og en gang havde min far bygget en optimistjolle på aftenskole. Først måtte jeg næsten ikke røre den for min storebror, men efterhånden kom jeg også med, fortæller Inge Juul Rasmussen.

Nyt hus på grunden

Carlos arvinger vil bygge et nyt helårshus på grunden og fik den fine ide at forære huset til museet i Glud, og den 1.februar bliver det delt i to og flyttet til Glud. Først til en midlertidig adresse og når alle tilladelser er i orden, bliver det flyttet til en permanent adresse og bliver en del af Glud Museums friluftsafdeling.

- Huset kan fortælle hele den historie om vandringen fra land til by og alt det andet, siger museumsinspektøren.