Året skydes i gang i løbeskoene

En lys idé

Midt i nytårskrudt og farver for et år siden opstod idéen til løbet.

- Vi skød et par raketter af, og det siger mig egentlig ikke så meget, men lige i det sekund kom jeg til at tænke, 'Det er da det, vi skal, i stedet for at kigge op på Fængslet', siger Søren H. Mikkelsen.

Tanke blev til handling, og i aften står premieren for døren på Fængslet.

- Hele essensen i det her er, at det er et af de højeste steder i Horsens, og grusstien er helt fantastisk. Vi vil kunne se ud over hele byen, og se det her raketflor, og jeg tror virkelig, det bliver godt, siger han.